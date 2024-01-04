У Черкасах медики швидкої віддали всі свої новорічні премії на допомогу ЗСУ. Їм вдалось зібрати понад два мільйони гривень. На такий крок пішли, аби закупити на фронт необхідне обладнання. Що саме - дивіться в нашому сюжеті.

Ворожі дрони стали справжньою пошестю на передовій. Вони буквально скрізь, і бачать все навкруги. Ледве почувши дзижчання двигуна, розрахунок цього важкого міномету стрімголов маскується, адже на нулі поява квадрокоптера означає тільки смерть.

Від всевидячого ока дрона сховатись вкрай важко, а боротись із ними - майже нічим. На передовій польові системи РЕБ та антидронові рушниці в дефіциті. Хоча саме вони б і змогли докорінно змінити ситуацію.

Офіцер черкаської 118 бригади ТРО із захватом роздивляється антидронові рушниці литовського виробництва. За ними до Черкас він спеціально приїхав з-під Вугледару. Там зараз суцільне пекло і створюють його переважно ворожі безпілотники.

Анатолій Чупрун - офіцер 118 бригади ТРО:

РЕБи потрібні, рушниці потрібні, як би там не було, але за останні 4-5 місяців, до пів-року ворог зробив карколомні кроки вперед і трошки нас обігнав у цій частині, вони більше присажують наші дрони, наші дрони впали в ефективності і в кількості.

Такі ж рушниці напередодні передали і до третьої штурмової бригади. Вартість одного комплекту чимала - понад 500 тисяч гривень. Їх закупівлю повністю оплатили медики черкаської швидкої. До збору долучився кожен працівник.

Пан Олександр, як і його колеги, написав заяву на перерахунок своєї новорічної премії на допомогу ЗСУ. Та про гроші зароблені нелегкою працею абсолютно не шкодує, адже вони збережуть комусь життя.

Олександр Коваленко - фельдшер Черкаського обласного центру Екстреної допомоги:

Я рахую так - це пріоритет кожного, кожного громадянина України допомогти людям, людям, військовим.

У такий спосіб черкаські медики збирають гроші не вперше. З початку вторгнення працівники швидкої зібрали вісім з половиною мільйонів гривень на допомогу Збройним силам. І це посильний вклад кожного медика.

Ігор Фесун - директор Черкаського обласного центру Екстреної допомоги:

Поки, за всі рази в нас не було ні одної відмови, ні одної людини з усіх 1300 працівників. Суми виходять різні - в санітарочки менше, в лікаря більше. На жаль, зараз втома від війни у всіх, але вона набагато більша в тих, хто на передку, ніж у нас.

І черкаські медики закликають всіх українців брати приклад з них. Війна триває і без допомоги тилу фронт не втримати.