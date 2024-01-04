У Черкасах медики швидкої віддали всі свої новорічні премії на допомогу ЗСУ: скільки зібрали [ Редагувати ]
У Черкасах медики швидкої віддали всі свої новорічні премії на допомогу ЗСУ. Їм вдалось зібрати понад два мільйони гривень. На такий крок пішли, аби закупити на фронт необхідне обладнання. Що саме - дивіться в нашому сюжеті.
Ворожі дрони стали справжньою пошестю на передовій. Вони буквально скрізь, і бачать все навкруги. Ледве почувши дзижчання двигуна, розрахунок цього важкого міномету стрімголов маскується, адже на нулі поява квадрокоптера означає тільки смерть.
Від всевидячого ока дрона сховатись вкрай важко, а боротись із ними - майже нічим. На передовій польові системи РЕБ та антидронові рушниці в дефіциті. Хоча саме вони б і змогли докорінно змінити ситуацію.
Офіцер черкаської 118 бригади ТРО із захватом роздивляється антидронові рушниці литовського виробництва. За ними до Черкас він спеціально приїхав з-під Вугледару. Там зараз суцільне пекло і створюють його переважно ворожі безпілотники.
Анатолій Чупрун - офіцер 118 бригади ТРО:
РЕБи потрібні, рушниці потрібні, як би там не було, але за останні 4-5 місяців, до пів-року ворог зробив карколомні кроки вперед і трошки нас обігнав у цій частині, вони більше присажують наші дрони, наші дрони впали в ефективності і в кількості.
Такі ж рушниці напередодні передали і до третьої штурмової бригади. Вартість одного комплекту чимала - понад 500 тисяч гривень. Їх закупівлю повністю оплатили медики черкаської швидкої. До збору долучився кожен працівник.
Пан Олександр, як і його колеги, написав заяву на перерахунок своєї новорічної премії на допомогу ЗСУ. Та про гроші зароблені нелегкою працею абсолютно не шкодує, адже вони збережуть комусь життя.
Олександр Коваленко - фельдшер Черкаського обласного центру Екстреної допомоги:
Я рахую так - це пріоритет кожного, кожного громадянина України допомогти людям, людям, військовим.
У такий спосіб черкаські медики збирають гроші не вперше. З початку вторгнення працівники швидкої зібрали вісім з половиною мільйонів гривень на допомогу Збройним силам. І це посильний вклад кожного медика.
Ігор Фесун - директор Черкаського обласного центру Екстреної допомоги:
Поки, за всі рази в нас не було ні одної відмови, ні одної людини з усіх 1300 працівників. Суми виходять різні - в санітарочки менше, в лікаря більше. На жаль, зараз втома від війни у всіх, але вона набагато більша в тих, хто на передку, ніж у нас.
І черкаські медики закликають всіх українців брати приклад з них. Війна триває і без допомоги тилу фронт не втримати.
по темі
В Україні з першого січня збільшився розмір мінімальної заробітної плати й тепер складає сім тисяч сто гривень. Зокрема, оплата праці "Армії відновлення". Тож якою відтепер буде ця сума?
За гроші від держави для своєї СТО він придбав нове обладнання, завдяки якому тепер має змогу безкоштовно ремонтувати автівки для військових. Історія ветерана-бізнесмена - у нашому сюжеті.
Лікар Андрій Зеленько із Черкас був учасником АТО, після демобілізації повернувся до лікарської справи, та з початком повномасштабного вторгнення вдруге взяв до рук зброю. Нині, після звільнення зі служби, знову вдягнув білий халат.
Відповідне рішення ухвалив уряд і чинності воно набуло з 1-го січня. Нагадаємо, програму стимулювання підприємців запровадили торік у квітні.
Що змінилося для українців з 1 січня нового року. Моя колега Ярина Марків зібрала основні нововведення, які вже набрали чинності. І далі розкаже про них.