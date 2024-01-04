Про свій вчинок захищати країну жінка жодного дня не шкодувала, та рік на війні не минув безслідно.

Голіруч проти кількатонного залізяччя окупантів. Вона підбивала російські танки, відстежувала ворожі колони і здавала їхні позиції. Росіяни намагалися її розшукати, але не змогли. 60-річна Людмила Вінніченко - колишня військова, за її плечима - служба у зоні АТО.

Повномасштабна війна заскочила жінку на Київщині. Пані Людмила на власні очі бачила звірства загарбників і попри всі ризики змогла вирватися з окупації. Зараз пенсіонерка проживає у Чернівцях. Свою історію вона розповіла Ользі Лучек.

Знайомтеся - Людмила Миколаївна. Ця звичайна, на перший погляд, жінка, змусила росіян добряче тремтіти. Окупанти відчайдушно шукали її день за днем, а вона була зовсім поруч.

Людмила Вінніченко, переселенка:

Ну бігала я грязна, не мита, бабуся, а як помить мене …(сміється) ще не знаєте, що за бабуся.

Це зараз вона шкутильгає і здоров'я погіршилося після пережитого в рідній Бучі. А тоді, пригадує, з перших днів безстрашно боролася з окупантами і не лише на словах. Жінка стала справжньою диверсанткою в тилу ворога!

Людмила Вінніченко, переселенка:

Беру тако і нахожу связь, і писала смс, і потім відключала все, ховала в памперс і ходила в памперсі з ним(показує на телефон).

Кожен день під загрозою ще більше гартував сталевий характер Людмили Миколаївни. І саме ця сталь врятувала тих, хто не міг про себе подбати. Жінка надавала допомогу постраждалим, а ще - трофеїла російські танки.

Людмила Вінніченко, переселенка:

- Брали бутилки, горючки наливали і туда. Не я розбавляла, розбавляли хлопці і хто не боявся брати - йшли. Я ж не боялася, хлопці собі окремо йшли, я собі окремо. - Успішно кинули? - Да, два танки, да-да. - Що відчули в той момент, коли збили їх? - Полегшення. Два танки не доїдуть до позиції і вони не будуть стріляти в наших, по людях. Одна вулиця, така длінна, нема, вщент, нема вулиці.

Росіяни часто навідувалися до Людмили Миколаївни у пошуках тієї самої колишньої військової, пригадує жінка. Та на неї і подумати не могли. З усмішкою пригадує черговий візит окупантів.

Людмила Вінніченко, переселенка:

У мене були буряти, шукали снайперів, у мене нема снайперів, з дочкою проживаю, а він підходе до мене каже, шо це такоє, а я кажу вода, а попить можна, та говорю пей, от туда води попив тай мамі дзвоне, мамо, у них тут колодци у квартирах, дочка дві неділі не могла до туалета підійти. Падлюка рибою так воняє, тхне від нього, таранька та яка стояла, так і кажу йому ти падло не мите, таранькою воняєш, ще мені щось розказуєш, таке…

Жінка зізнається, за себе лячно не було, жодної хвилини, але бачити, як росіяни знущаються над місцевими людьми - було боляче.

Людмила Вінніченко, переселенка:

Обстріляли машину і дочка встигла втікти, по кущам-по кущам, біля церкви, втікла, а їх обстріляли і машину підпалили, а ми з дочкою якраз тоже там були, пішли до церкви по свічки, бо світла ж нема, священик свічки роздавав, і коли це сталося, мені кажуть "падай, не стій", ми з дочкою впали в болото, пока не закінчився обстріл, потім підходять автоматом штрикає в бік каже: "поднимайтесь, де була," а я - в церкві була.

Людмила Миколаївна каже, чим більше ворог намагався тоді зламати, тим більше українці об'єднувалися і гуртувалися. Сама ж пенсіонерка ніколи не думала зійти зі свого шляху, брала участь в революції Гідності, згодом добровільно пішла служити в зону АТО. За рік на фронті Людмила Миколаївна врятувала не одного товариша, евакуація була ризикованою, побратимів доводилося нести і на своїх жіночих плечах.

Людмила Вінніченко, переселенка:

Першого півтора кілометра, а позивний "Соболь" - два з половиною кілометри на собі тащила.

Про свій вчинок захищати країну жінка жодного дня не шкодувала, та рік на війні не минув безслідно. За станом здоров'я Людмила Миколаївна назад поки що повернутися не може.

Людмила Вінніченко, переселенка:

Я була би щас там, я б не сиділа, я б поранених носила, я б хлопцям одежу стірала, руками би стірала, я б їсти хлопцям би готовила.

Наразі Людмила Миколаївна всі свої заощадження донатить на потреби Збройних сил України, бо переконана: Перемогу має наближати кожен.