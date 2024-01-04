Пісторіус замість Шольца. У Німеччині ходять чутки про можливу ротацію канцлера. Хто тиражує цю інформацію і чи реальний такий сценарій? Тетяна Логунова розкаже.

Політичний Берлін повільно повертається до роботи після різдвяних та новорічних свят. І активно обговорює сенсаційні чутки. Про … імовірну заміну канцлера Німеччини. Про таку можливу ротацію написала італійська газета La Republicca. Її журналісти поспілкувалися з неназваними, але впливовими представниками соціал-демократичної партії Німеччини. Вони начебто і розказали виданню про такий політичний сценарій.

Якщо вірити виданню та його джерелам, план наступний. Незабаром канцлер Олаф Шольц добровільно оголосить про намір піти з посади. А його наступником стане діючий міністр оборони країни Борис Пісторіус. Причиною такого рокірування - падаючі рейтинги німецького канцлера. У грудні соцопитування показали - його роботою задоволені лише 20 відсотків громадян. Це найгірший показник за 26 років - увесь період проведення подібних соціологічних досліджень. І це ще не все. У рейтингу популярності головний політик країни Шольц зайняв … 12 місце, пропустивши вперед навіть лідерку правих популістів Аліс Вайдель. Ну а почесне перше місце німці віддали міністру оборони Борису Пісторіусу - найулюбленішому політику країни.

Низькі особисті рейтинги не єдина причина, що може спонукати Шольца до відставки. Вже кілька років канцлеру закидають відповідальність за наймасштабнішу аферу в сучасній історії Німеччини. Коли Шольц працював міністром фінансів в уряді Ангели Меркель, найбільший провайдер електронних платіжних сервісів країни несподівано оголосив про банкрутство. Компанія Wirecard визнала, що брехала про наявність активів у розмірі двох мільярдів євро, щоб збільшити свою капіталізацію. Як аферу не помітило відомство Шольца - незрозуміло і досі.

А нещодавно в цій давній історії з'явився і російський слід. Журналісти західних видань дізналися, що один із топ-менеджерів компанії австрієць Ян Марсалек, якого розшукує Інтерпол, переховується у росії. Бо роками працював на тамтешні спецслужби. Зокрема, передавав росіянам дані про німецьких агентів закордоном, які отримували платежі з Берліну через систему Wirecard.

У політичній біографії Пісторіуса таких сумнівних моментів немає. На посаді він майже рік і за цей час не потрапив в жоден скандал. Натомість, завоював симпатії німців планами реформувати Бундесвер та зміцнити обороноздатність країни.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Війна повернулася в Європу. Німеччина та її союзники повинні серйозно поставитися до нової загрозливої ситуації. Для Бундесверу, а також для нашого суспільства це означає: ми повинні бути готовими до війни. Я знаю, що це звучить жорстко. Я знаю, що це звучить незвично і лякає багатьох людей. Але я говорю ці слова, добре все зваживши. Суверенна країна повинна бути в змозі захистити себе від зовнішніх ворогів у надзвичайних ситуаціях. Самостійно або, в ідеалі, в альянсі з союзниками.

А ще Пісторіус постійно закликає німців та партнерів до військової допомоги Україні. Коли він очолив відомство, Збройні Сили отримали від Німеччини довгоочікувані бойові танки "Леопард", системи ППО IRIS-T та кілька солідних пакетів військової допомоги. Звісно, такі рішення ухвалює увесь уряд, але слово міністра оборони має неабияку вагу.

Чи справді Пісторіус може замінити Шольца на посаді канцлера чи це просто плітки - поки незрозуміло. Утім, німецька Конституція дозволяє провести таку ротацію. Якщо канцлер добровільно йде у відставку, президент Німеччини може винести на голосування парламенту кандидатуру наступника, запропоновану урядовою коаліцією. Або оголосити нові дострокові вибори.