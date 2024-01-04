Під вечір четверга, 4 січня, російська федерація вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров" - має напоготові 8 "Калібрів", - повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим, рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.