Рф вивела у Чорне море ракетоносій [ Редагувати ]
Під вечір четверга, 4 січня, російська федерація вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров".
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров" - має напоготові 8 "Калібрів", - повідомили у відомстві.
У зв'язку з цим, рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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