"Переможний дух Різдва". Під таким гаслом цьогоріч відбувся традиційний фестиваль колядок в Ужгороді. Захід проводять вже понад десять років поспіль. В обласний центр зʼїжджаються творчі колективи з різних куточків області й демонструють різдвяні традиції багатонаціонального Закарпаття. Чим дивували цього року?

В старовинній хаті-гражді стіл ломиться від страв: мариновані білі грибочки, копчена ковбаса, квашенина, крученики, сало. Смаколики приготували господині з Хустщини. Кажуть: все це їхні традиційні страви, які вони щороку готують на різдвяні свята.

Поруч - накривають традиційний різдвяний стіл і господині з Рахівщини.

Із старих страв фасолі зі сливами, купустяники, як у нас кажуть на Ріхівщині, мелайній хліб - кукурудзяний, який пекли наші бабки. Беріть, будь ласка, пригощайтеся в нашій хаті. Ми перший раз в цій хаті презентуємо. Нам приємно що є румунська хатинка в області.

Поки господині з різних куточків Закарпаття приймають та частують гостей у старовинних хатинках - на території музею старого села вже лунають колядки.

Цьогоріч на фестиваль приїхали понад два десятки творчих гуртів із вісімнадцяти громад області.

Лунають не лише українські народні колядки, але й етнічних і національних меншин.

Ганна Дрогальчук, в.о. директора обласного організаційно-методичного центру культури Закарпатської облради:

Маємо і гуцулів, маємо і угорців, коляду і словацьку, і ромунську, маємо бетлегемів.

Фестиваль колядок в Ужгороді започаткували ще 2009-го. Останні три роки - через ковід і війну - захід не проводили, кажуть організатори. Цьогоріч вирішили відродити традиції і колядувати заради перемоги. Локація незмінна - Закарпатський музей народної архітектури та побуту.

Ганна Дрогальчук, в.о. директора обласного організаційно-методичного центру культури Закарпатської облради:

Це найулюбленіше свято для закарпатців, одне із унікальніших свят ми будемо проводити. Бо війна власне і навчила нас цінувати історію, культуру і традиції. Сьогоднішня культурно-мистецька акція - це той меседж на весь світ, що Різдво воно переможе. Фолькльорне дійство - все те, що передається з покоління в покоління, наша культурна спадщина.

На території музею нема де яблуку впасти. Насолодитися гастрономічним і культурним розмаїттям Закарпаття - завітали сотні гостей.

Юля, гостя фестивалю:

Це така краплинка яскравості в такий дуже сирій і сумній зимі. Це така віддушина, можна послухати близькі серцю колядки, дух різдва відчути. Саме тут і саме зараз.

Гості фестивалю мали змогу допомогти ЗСУ. Організатори встановили спеціальну скриньку для збору коштів для 128 закарпатської гірсько-штурмової бригади.