Росіяни та білоруси пропустять зимову Олімпіаду в Південній Кореї - МОК [ Редагувати ]
Спортсмени з росії та білорусі під нейтральним статусом не кваліфіковані для участі у зимовій юнацькій Олімпіаді, яка відбудеться у Південній Кореї з 19 січня по 1 лютого 2024 року. Про це повідомила прес-служба Міжнародного олімпійського комітету, передає ТАСС.
Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року.
Кваліфікаційний період на змагання завершився у грудні. Президент Олімпійського комітету росії Станіслав Поздняков у жовтні заявляв, що участь у юнацьких Олімпійських іграх "не є можливою". За його словами, запрошення на змагання росія не отримувала.
У південнокорейському Канвондо розіграють 81 комплект нагород, до програми входять хокей, фігурне катання, лижні гонки, біатлон, ковзанярський спорт, керлінг, фрістайл, гірськолижний спорт, бобслей, скелетон, санний спорт, сноуборд, стрибки на лижах з трампліна, -трек.
28 березня виконком МОК рекомендував допускати російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях лише у статусі нейтральних атлетів. І лише тих, хто публічно не підтримав збройне вторгення в Україну, та не пов'язаний зі збройними силами чи органами національної безпеки рф.
На початку грудня Міжнародний олімпійський комітет постановив, що спортсмени з росії та Білорусі зможуть виступити на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році у нейтральному статусі.
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