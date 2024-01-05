Пентагон готовий передати Україні зброї на $4,2 млрд за однієї умови [ Редагувати ]
Міністерство оборони Сполучених Штатів має формальні повноваження передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, проте така передача вимагає рішення Конгресу через стан війни в Україні.
Про це повідомив Патрік Райдер, представник Пентагону.
У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси, - сказав Райдер.
Він пояснив, що всі кошти, виділені за президентською програмою (PDA) для допомоги Україні, вже витрачені, і додав, що міністерство взаємодіє з Конгресом у цьому питанні.
Райдер закликав членів Конгресу не затримувати прийняття рішення щодо додаткового фінансування для України, яке запропонував Білий дім.
Нагадаємо, володимир путін "не поводиться як людина, готова до переговорів", незважаючи на повідомлення про це в пресі, заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
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