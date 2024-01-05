Засідання Ради Безпеки ООН було скликане Сполученими Штатами Америки для обговорення поставок росією балістичних ракет з КНДР, які використовуються Москвою для атак на Україну.

Інформацію про це оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі Х, вказавши, що засідання заплановане на 10 січня 2024 року.

США інформують, що "мають нову інформацію про зброю, яку росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну і підкорити її народ. За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет, – написав Кислиця.

За словами представників США, 30 грудня 2023 року російські війська використали принаймні одну північнокорейську балістичну ракету при атаках на Україну, а також використовували їх у обстрілах 2 січня.

США вважають, що росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше цивільної інфраструктури України і вбити українських мирних жителів, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні.