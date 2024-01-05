У Литві пропонують замість російської мови у школах вивчати українську [ Редагувати ]
Голова Міністерства освіти Литви Гінтаутас Якштас запропонував перевести російськомовні школи на литовську мову навчання, а також вивчати українську як іноземну мову, замість російської.
Згідно із заявою, яку оприлюднило Ziniu Radijas, він вказав на необхідність діяти за прикладом сусідніх країн - Естонії та Латвії.
Міністр освіти визначив, що Литва повинна віддавати перевагу офіційним мовам Євросоюзу у сфері освіти і укладати двосторонні угоди з дружніми країнами.
Наприклад, з Україною, щоб навчання йшло мовою цієї нацменшини, – сказав Якштас.
Зазначивши, що це стане об'єктом подальших домовленостей, він висловив намір Міністерства освіти скоро підготувати пропозиції для уряду стосовно переходу російських шкіл на викладання литовською мовою.
Нагадаємо, Міністерство оборони та Збройні сили Литви продовжують надавати постійну військову підтримку Україні. Вільнюс передав Києву нову партію допомоги.
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