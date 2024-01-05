рф у кілька хвиль атакувала Україну дронами: Гуменюк розповіла подробиці [ Редагувати ]
На територію України окупанти випустили кілька груп "Шахедів". Українські військові успішно знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"На півдні тривала бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі запуску безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" 131/136. Перша хвиля тривала майже три години, вона розпочалася на початку ночі. Потім за 2,5 години розпочалась наступна хвиля.
Бойова робота ще ведеться, відстеження і збиття продовжується. Робота була досить результативною, нам вдалося знищити щонайменше 10 БПЛА: чотири на Херсонщині, чотири на Дніпропетровщині, по одному Кіровоградщина і Миколаївщина. Це досить непоганий результат, хоча не вдалося уникнути влучань, на жаль", - сказала вона.
Також вона підкреслила, що пріоритети ворога залишаються майже незмінними.
"Цього разу вони били по сільськогосподарських напрямках - ангари зі збереженням зерна і сільська інфрастуктура. Зокрема, і соціальна інфраструктура - це і будинки культури, і та сама "денацифікація", яку вони так просувають. Є попередня інформація про поранених, ми уточнюємо всі дані", - додала вона.
Нагадаємо, засідання Ради Безпеки ООН було скликане Сполученими Штатами Америки для обговорення поставок росією балістичних ракет з КНДР, які використовуються Москвою для атак на Україну.
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