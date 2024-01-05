Під час повітряної тривоги 5 січня силами протиповітряної оборони було ліквідовано п'ять ворожих "Шахедів". На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військово-адміністративної організації Ігор Табурець.

У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА, - повідомив він.

Зараз три населені пункти залишаються без електропостачання, ще два частково відключені. Аварійні бригади працюють для відновлення світла.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки ООН було скликане Сполученими Штатами Америки для обговорення поставок росією балістичних ракет з КНДР, які використовуються Москвою для атак на Україну.