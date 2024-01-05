Наразі кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі подвоїлася, і два кораблі перебувають на бойовому чергуванні. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

В Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спряження яких до 16 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки - дуже високий! - наголошують українські військові.

Також вони звертаються до громадян із проханням бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно реагувати на них.

Нагадаємо, на територію України окупанти випустили кілька груп "Шахедів". Українські військові успішно знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників.