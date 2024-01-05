5 січня в Південній Кореї було видано наказ щодо негайної евакуації цивільного населення до укриттів на західному прикордонному острові Йонпьон через очевидні військові провокації з боку Північної Кореї.

Зазначено, що інформацію про це поширило видання Yonhap, посилаючись на висловлення офіційних осіб.

Наказ щодо евакуації був виданий о 12:02 год. за місцевим часом, і ще раз о 12:30 год. за вимогою південнокорейських військових.

Зазначено, що армія Північної Кореї випустила 200 артилерійських снарядів у напрямку острова Енпхендо і західного узбережжя Корейського півострова.

Ми оголосили про евакуацію після того, як отримали дзвінок від військової частини, яка повідомила, що вона завдає морського удару по острову Йонпхьон, оскільки має ситуацію з провокацією Північної Кореї, – сказав південнокорейський чиновник.

Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що між 9:00 і 11:00 фіксувався артилерійський обстріл з мису Джансан (північніше острова Пенгньон у Південній Кореї) і мису Донсан (північніше західного прикордонного острова Йонпьон).

Снаряди Північної Кореї вдарили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, яка фактично є морським кордоном.

Ця буферна зона була визначена згідно міжкорейської військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року, з метою зменшення напруги на кордоні. Проте, Північна Корея односторонньо відмовилася від цієї угоди у листопаді 2023 року після того, як Сеул частково скасував угоду в знак протесту проти успішного запуску військового супутника-шпигуна Пхеньяном.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки ООН було скликане Сполученими Штатами Америки для обговорення поставок росією балістичних ракет з КНДР, які використовуються Москвою для атак на Україну.