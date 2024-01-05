росіяни можуть знову піти на Харків 15 січня - ЗМІ [ Редагувати ]
Російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними на Різдво Христове, яке в росії святкується 7 січня. Незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можлива дата початку якого - 15 січня.
Про це повідомляє The Telegraph.
Як російські, так і українські війська намагаються зайняти кращі позиції вздовж лінії фронту, що проходить через села Куп'янськ, Сватове і Кремінна, поблизу кордону з Харківською областю.
Москва сконцентрувала свої ресурси в цьому районі, намагаючись просунутися до утримуваних Україною міст Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, доки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні 2022 року.
Західні аналітики відзначають, що на лінії фронту мало що змінилося, вона залишилася в основному статичною, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.
Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на село Високе на Херсонщині за допомогою трьох дронів-камікадзе типу Shahed.
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