Російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними на Різдво Христове, яке в росії святкується 7 січня. Незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можлива дата початку якого - 15 січня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як російські, так і українські війська намагаються зайняти кращі позиції вздовж лінії фронту, що проходить через села Куп'янськ, Сватове і Кремінна, поблизу кордону з Харківською областю.

Москва сконцентрувала свої ресурси в цьому районі, намагаючись просунутися до утримуваних Україною міст Кремінна та Лиман, які були окуповані російськими військами, доки Київ не розпочав блискавичний контрнаступ у вересні 2022 року.

Західні аналітики відзначають, що на лінії фронту мало що змінилося, вона залишилася в основному статичною, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.

Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на село Високе на Херсонщині за допомогою трьох дронів-камікадзе типу Shahed.