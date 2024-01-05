Z-канал підтвердив ліквідацію 23 військових рф у Криму [ Редагувати ]
Операція ВПС України 4 січня в окупованому Криму була дуже успішною. У ЗС рф внаслідок прильотів є десятки загиблих солдатів.
Такою інформацією поділився російський Z-канал "Кремлівська табакерка", посилаючись на джерела у Генштабі та Міноборони рф.
Він запевняє, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму 10 ракетами, з яких 3 перехопити не вдалося.
Потрапили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові, - написав російський ресурс.
За його даними, серед "200-х" виявилося 5 високопоставлених офіцерів ЗС рф і як мінімум 9 спецназівців. Z-канал поскаржився, що протиповітряна система рф в окупованому Криму ослаблена, у зв'язку з чим найближчим часом очікуються нові успішні удари ЗСУ.
Нагадаємо, у Севастополі 4 січня пролунало близько 10 вибухів. Вибухи пролунали близько 17:13-17:15 за місцевим часом. Перед цим було чути ракетні пуски.
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