Операція ВПС України 4 січня в окупованому Криму була дуже успішною. У ЗС рф внаслідок прильотів є десятки загиблих солдатів.

Такою інформацією поділився російський Z-канал "Кремлівська табакерка", посилаючись на джерела у Генштабі та Міноборони рф.

Він запевняє, що вчора ЗСУ вдарили по військових цілях у Криму 10 ракетами, з яких 3 перехопити не вдалося.

Потрапили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі та неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові, - написав російський ресурс.

За його даними, серед "200-х" виявилося 5 високопоставлених офіцерів ЗС рф і як мінімум 9 спецназівців. Z-канал поскаржився, що протиповітряна система рф в окупованому Криму ослаблена, у зв'язку з чим найближчим часом очікуються нові успішні удари ЗСУ.

Нагадаємо, у Севастополі 4 січня пролунало близько 10 вибухів. Вибухи пролунали близько 17:13-17:15 за місцевим часом. Перед цим було чути ракетні пуски.