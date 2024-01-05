На Івано-Франківщині від ускладнень грипу за тиждень померли три людини [ Редагувати ]
З жовтня в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 1,9 мільйона людей, при цьому 56% із них – діти. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Протягом тижня з 24 по 31 грудня було зафіксовано понад 130 тисяч випадків ГРВІ, з яких майже 70 тисяч – серед дітей віком до 17 років. Близько 5 тисяч осіб потрапили до лікарень, половина з яких – діти.
На даний момент віруси грипу А та В активно циркулюють в 9 регіонах України. У Івано-Франківській області зафіксовано троє смертей внаслідок ускладнень грипу.
Також було виявлено близько 7 тисяч випадків COVID-19, при цьому понад 1,5 тисячі людей госпіталізували до лікарень. Від коронавірусу померли 39 українців, включаючи двох дітей віком до 14 років.
МОЗ нагадує, що вакцинація є ефективним заходом захисту від тяжкого перебігу COVID-19, а в 2024 році щеплення проти цього вірусу залишаються безкоштовними для всіх громадян України.
Нагадаємо, під час обстрілу Києва у ніч на 2 січня ворожа ракета влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані захисники України.
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