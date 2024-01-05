Нічна атака дронів рф по Україні: у Повітряних силах назвали число збитих БПЛА [ Редагувати ]
Російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. 21 з 29 БПЛА вдалось збити силам протиповітряної оборони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим".
До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.
Цікаво, що переважну більшість "шахедів" було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
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