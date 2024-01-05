Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона у п'ятницю, 5 січня. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура.

"Прилетіло по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога", - йдеться в повідомленні ОВА.

Постраждала 69-річна жінка, яка відмовилася від госпіталізації.

"До лікарні звернулися троє херсонців - 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим", - додали в ОВА.