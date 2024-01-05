Росіяни вдарили по Херсону: спалахнув склад із гуманітаркою, четверо постраждалих [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона у п'ятницю, 5 січня. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.
Про це повідомляє Херсонська ОВА та Херсонська обласна прокуратура.
"Прилетіло по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога", - йдеться в повідомленні ОВА.
Постраждала 69-річна жінка, яка відмовилася від госпіталізації.
"До лікарні звернулися троє херсонців - 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим", - додали в ОВА.
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