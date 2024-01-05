Перші вихідні 2024 року принесуть нам непросту погоду. Якщо 6 січня ще буде відносно тепло і практично без опадів, то вже 7 числа нагряне різке похолодання, місцями вночі буде до -15°...-17°, а також посилиться вітер і почнуться снігопади й дощі з мокрим снігом.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде похмуро, суцільна хмарність, температура повітря вночі -5°, вдень +1°, сніг. У неділю вночі очікується -11°, а вдень -6°, похмуро, суцільна хмарність, снігопад.

У Львові в суботу вночі -1°, вдень +6°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ. У неділю вночі -9°, вдень -1°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень 0°, похмуро, суцільна хмарність, сніг. У неділю - похмуро, суцільна хмарність, вночі -11°, вдень -5°, снігопад.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура повітря 0°...+6°. У неділю температура буде -7°...0°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У суботу в Одесі буде хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю - невелика хмарність, +7°...+10°, дощ.

У Харкові в суботу температура вночі складе -7°, вдень 0°, хмарно з проясненнями. У неділю стовпчики термометрів покажуть -11°...0°, похмуро, суцільна хмарність, сніг.

У Дніпрі в суботу - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю температура становитиме -4°...+4°, похмуро, суцільна хмарність, мокрий сніг.

У Сімферополі в суботу-невелика хмарність, +2°...+10°. У неділю - хмарно з проясненнями, +7°...+15°.