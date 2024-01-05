Росіяни обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні, 5 січня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.
"Дніпропетровщина. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Нікополі. Сьогодні армія рф вчергове атакувала місто дронами-камікадзе", - повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, унаслідок падіння одного з ударних БпЛА відбулось руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м.
Станом на зараз пожежу на місці "прильоту" вже ліквідовано.
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