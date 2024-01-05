Російські військові сьогодні, 5 січня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.

"Дніпропетровщина. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Нікополі. Сьогодні армія рф вчергове атакувала місто дронами-камікадзе", - повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, унаслідок падіння одного з ударних БпЛА відбулось руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м.

Станом на зараз пожежу на місці "прильоту" вже ліквідовано.