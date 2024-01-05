Мар'яну Безуглу відкликають з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки [ Редагувати ]
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету, яку вона обіймала з 2021 року. Про це повідомив народний депутат Вадим Іванченко.
Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував "за".
Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції - в політичному та інформаційному просторах.
Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання. Безугла підтвердила, що комітет хоче її відсторонити.
"Отже, щодо мого начебто "відкликання" з посади заступниці Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки:
- Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі.
- Це лише рекомендація від Комітету.
- Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували.
- Я не здамся НІКОЛИ і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди.
- Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!", - написала нардепка.
Мар'яна Безугла тривалий час робила гучні провокативні заяви щодо ЗСУ та ведення бойових дій. Останнім часом вон активно критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
по темі
Мажоритарник Віталій Войцехівський заявляє про кардинальні розбіжності з лінією партії "Слуга народу" та вихід із неї
У Верховній Раді склав присягу народного депутата Михайло Соколов, який увійшов до фракції "Батьківщина"
Політика у свідомості доставили до лікарні, згодом повідомили, що поранення не становить небезпеки для життя. Yonhap, нападника затримали на місці. Якими були його мотиви наразі невідомо
Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко публічно виступить проти запровадження альтернативних гендерів та координуватиме свою діяльність з представниками Церкви
З 27 країн ЄС лише шість наразі не приєдналися до спільної декларації. Мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту
Верховна Рада підтримала законопроекти про звільнення від оподаткування радіолокаційних приладів, техніки для РЕБ (радіоелектронної боротьби) і пластин для бронежилетів. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев