Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету, яку вона обіймала з 2021 року. Про це повідомив народний депутат Вадим Іванченко.

Сьогодні Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. Я, особисто, голосував "за". Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції - в політичному та інформаційному просторах.

Тепер за цю пропозицію мають проголосувати нардепи під час засідання. Безугла підтвердила, що комітет хоче її відсторонити.

"Отже, щодо мого начебто "відкликання" з посади заступниці Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі.

Це лише рекомендація від Комітету.

Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували.

Я не здамся НІКОЛИ і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди.

Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна!", - написала нардепка.

Мар'яна Безугла тривалий час робила гучні провокативні заяви щодо ЗСУ та ведення бойових дій. Останнім часом вон активно критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.