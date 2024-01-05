В Охматдиті провели унікальну трансплантацію печінки 9-місячній дівчинці (фото) [ Редагувати ]
У Києві хірурги дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" провели унікальну трансплантацію печінки дев'ятимісячній дівчинці від її мами з одномоментною корекцією вади серця. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.
У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.
Спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання.
Операція - унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше.
Неймовірні команди спеціалістів боролися за життя маленької Тані майже добу 0 23 години.
Зараз дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.
Нагадаємо, нещодавно з серця пораненої у Херсоні чотирирічної дівчинки хірурги Інституту серця дістали уламок російської міни.
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