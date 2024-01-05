У Києві хірурги дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" провели унікальну трансплантацію печінки дев'ятимісячній дівчинці від її мами з одномоментною корекцією вади серця. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Спеціалісти столичного Охматдиту організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання.

Операція - унікальна: з одномоментною корекцією вади серця та трансплантацією печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації виконувався в Україні вперше. Неймовірні команди спеціалістів боролися за життя маленької Тані майже добу 0 23 години.

Зараз дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.

Нагадаємо, нещодавно з серця пораненої у Херсоні чотирирічної дівчинки хірурги Інституту серця дістали уламок російської міни.