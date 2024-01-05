У Непалі припинили видавати дозволи на роботу в росії після гибелі найманців в Україні [ Редагувати ]
Уряд Непалу перестав видавати громадянам дозволи на поїздки на заробітки до росії та України через випадки вербування до армії для участі у війні в Україні. Про це пише The Himalayan Times.
У Департаменті закордонного працевлаштування Непалу повідомили виданню про наявні відомості про загибель громадян країни під час служби в російській армії та розслідування цих випадків.
Видача дозволів на роботу в росії та в Україні призупинена до вжиття подальших заходів.
При цьому дозволи на виїзд до рф та України можуть бути видані "у виняткових випадках", але кожне таке звернення розглядається індивідуально.
За даними уряду Непалу та місцевих ЗМІ, зараз у російській армії служать до 200 громадян країни. За попередніми даними, під час бойових дій могли загинути щонайменше десять непальців. Про долю майже ста людей, які поїхали до рф, нічого не відомо.
Йдеться про непальських вояків - гуркхів. Вони офіційно можуть служити в арміях Індії та Великої Британії згідно з угодою між трьома країнами.
У грудні 2023 року влада Непалу повідомляла про затримання місцевих жителів, яких підозрюють у вербуванні непальців для участі у війні з Україною у складі російської армії.
Крім того, уряд Непалу вимагає від росії видати тіла шести непальців, які загинули в боях з Україною та виплатити їхнім сім'ям компенсацію. Ще одного непальця влада країни намагається звільнити з українського полону.
У грудні 2023 року офіційні особи Непалу просили росію не брати їхніх громадян до російської армії.
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