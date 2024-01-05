На 85-му році життя помер колишній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко (1998-2000). Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

"Епатажний і дуже пострадянський, він поводився як директор колгоспу. Але при всій нелюбові до демократичного крила ВР, Руху і інших яскравих особистостей, все ж шанував колег.

Він розглядав ВР як Раду часів СРСР, де президія - монументальні памʼятники. Але Банковій керувати парламентом не давав, воював з Кучмою, відстоюючи свою субʼєктність і незалежність ВР.

Колоритний був спікер. Журналістів не любив і якось запропонував не пускати їх в парламентський бухвет. Правда, до того, аби не пускати їх в парламент взагалі, він не додумався", - написала Геращенко.

У 1994-2002 році Ткаченко був депутатом Верховної Ради від Селянської партії. У 1994-1998 роках був першим заступником голови Ради, у 1998-2000 - спікером Ради.

Головою парламенту Ткаченка обрали з 18-го разу. Тоді Рада три місяці не міг визначитися зі спікером. Так у медіа з'явився термін "спікеріада".

Коли Ткаченко очолив парламент, його заступниками стали комуніст Адам Мартинюк і соціал-демократ Віктор Медведчук.

У 2002-2012 був народним депутатом від Комуністичної партії.

Олександр Ткаченко входив до так званої "Канівської четвірки" кандидатів у президенти, які намагалися не допустити переобрання Леоніда Кучми. Крім Ткаченко, до неї входив Євген Марчук, Олександр Мороз та Володимир Олійник.

Став автором популярної фрази "я не перший, але й не другий", відповідаючи на запитання, хто в Україні головніший: президент чи спікер парламенту.

Останні 10 років життя Олександр Ткаченко хворів і пересувався на інвалідному візку.