Німецька баржа з 1 тис. тонн азотних добрив затонула в Дунаї [ Редагувати ]
Німецька баржа Lola 5 з 1 тисячу тонн азотних добрив врізалася у міст на кордоні Сербії та Хорватії, після чого затонула в річці Дунай, повідомляє Радіо і телебачення Сербії.
Інцидент стався у ніч проти 5 січня. Буксир Antonia під німецьким прапором штовхав Дунаєм дві баржі з азотними добривами з міста Лінц в Австрії до сербського міста Смедерево.
Близько опівночі одна баржа вдарила в опору моста поблизу сербського міста Бачка-Паланка та міста Ілок на річковому кордоні з Хорватією.
У результаті баржа Lola 5 отримала пробоїну і затонула в Дунаї. При зіткненні ніхто не постраждав, рух мостом було тимчасово зупинено на кілька годин.
Місцеві силовики зараз проводять перевірку за фактом інциденту та з'ясовують, чи не завдало попадання тонни добрив у Дунай збитків екології. Влада Хорватії ухвалила рішення тимчасово зупинити роботу контрольно-пропускного пункту "Ілок", що знаходиться поряд з мостом на хорватсько-сербському кордоні.
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