Німецька баржа Lola 5 з 1 тисячу тонн азотних добрив врізалася у міст на кордоні Сербії та Хорватії, після чого затонула в річці Дунай, повідомляє Радіо і телебачення Сербії.

Інцидент стався у ніч проти 5 січня. Буксир Antonia під німецьким прапором штовхав Дунаєм дві баржі з азотними добривами з міста Лінц в Австрії до сербського міста Смедерево.

Близько опівночі одна баржа вдарила в опору моста поблизу сербського міста Бачка-Паланка та міста Ілок на річковому кордоні з Хорватією.

У результаті баржа Lola 5 отримала пробоїну і затонула в Дунаї. При зіткненні ніхто не постраждав, рух мостом було тимчасово зупинено на кілька годин.

Місцеві силовики зараз проводять перевірку за фактом інциденту та з'ясовують, чи не завдало попадання тонни добрив у Дунай збитків екології. Влада Хорватії ухвалила рішення тимчасово зупинити роботу контрольно-пропускного пункту "Ілок", що знаходиться поряд з мостом на хорватсько-сербському кордоні.