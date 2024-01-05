Колишній спортсмен-паралімпієць Оскар Пісторіус, якого засудили у ПАР до 13 років позбавлення волі за вбивство своєї подруги Ріви Стенкамп, вийшов з в'язниці умовно-достроково. Про це повідомляє TIME з посиланням на департамент виправних установ країни.

Пісторіус перебуватиме під наглядом до закінчення терміну вироку в 2029 році. Йому заборонено вживати алкогольні напої, спілкуватися з пресою, а для поїздок та працевлаштування необхідно отримувати дозвіл. Спортсмен також зобов'язаний відвідувати програми боротьби з гендерним насильством та управління гнівом.

37-річний Пісторіус житиме в будинку свого дядька в Dотерклуфі - престижному передмісті столиці ПАР Преторії.

Рішення про умовно-дострокове звільнення Пісторіуса ухвалили в листопаді 2023 року. Мати Ріви Стенкамп Джун не стала виступати проти дострокового звільнення колишнього спортсмена, але висловила сумнів у тому, що за проведений за гратами час Пісторіус зміг розібратися з "величезними проблемами з гнівом".

Оскар Пісторіус убив модель Ріву Стенкамп вранці у День святого Валентина - 14 лютого 2013 року, застреливши її через двері ванної кімнати у своєму будинку в Преторії. Він вистрілив у дівчину чотири рази.

Спортсмен стверджував, що прийняв її за грабіжника. Звинувачення заявляло, що вбивство мало навмисний характер, а Пісторіус і раніше демонстрував схильність до невмотивованої агресії.

У 2014 році Пісторіуса засудили до п'яти років в'язниці за ненавмисне вбивство. Однак вирок двічі переглядався, у результаті Пісторіусу призначили 13 років позбавлення волі.

​До вбивства Пісторіус вважався надихаючим прикладом для наслідування: у дитинстві йому ампутували обидві ноги нижче коліна через вроджене захворювання.

Пісторіус - шестиразовий чемпіон Паралімпійських ігор з бігу. У 2012 році він став першим учасником Олімпіади з ампутованими кінцівками.

Оскар Пісторіус