Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Окрему увагу під час розмови приділили пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених та депортованих. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших - дорослих та дітей, воїнів та цивільних, - які утримуються в російській неволі.

Сторони відзначили суттєвий прогрес у безпековій співпраці між країнами за попередній рік і погодилися зі значними перспективами її розвитку, повідомляє Офіс президента.

Глава Української держави відзначив, що українсько-турецька співпраця вже почала давати відчутні результати у високотехнологічній сфері, зокрема щодо створення спільних оборонних підприємств та спільного виробництва оборонної продукції. Президенти домовилися продовжити контакти між країнами на різних рівнях для посилення цієї взаємодії.

Співрозмовники приділили увагу безпеці в Чорному морі. Зеленський заявив, що попри спроби росії зірвати мирне судноплавство Україна залишається гарантом глобальної продовольчої стабільності, а після запуску альтернативного "зернового коридору" ним пройшло понад 14 мільйонів тонн вантажів.

Президент України акцентував, що наша держава готова й далі працювати над покращенням безпекової ситуації в Чорному морі, вітає зусилля Туреччини, Болгарії та Румунії щодо протимінної діяльності та готова долучитися до них.

Зеленський запросив Турецьку республіку відправити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав, а також узяти участь у підготовці Глобального саміту миру.

Лідери також домовилися про проведення найближчим часом у Туреччині форуму з відбудови України.

Реджеп Таїп Ердоган заявив Зеленському про готовність стати посередником та провести переговори щодо припинення бойових дій на території України, повідомляє турецька агенція Anadolu.

У вересні Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з володимиром путіним у Сочі також говорив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника у переговорах між Києвом і москвою.