Китай припинив купувати нафту в Ірані через підвищення цін [ Редагувати ]
Торгівля нафтою між Іраном та Китаєм припинилася, оскільки Тегеран підвищив ціни на "чорне золото". Про це повідомляє Reuters. На поставки Ірану припадає майже 10% споживання нафти в Китаї.
Це вважається обширним дефолтом. Наказ підвищувати ціни, ймовірно, надійшов з Тегерана, оскільки вони стримують поставки і посередникам.
Китай зекономив мільярди доларів, купуючи нафту з великою знижкою у Ірану, Венесуели та росії. Усі ці країни перебувають під санкціями, пише Reuters.
Підвищення цін може бути наслідком жовтневої відмови США від санкцій проти венесуельської нафти, що призвело до перенаправлення поставок з цієї країни до США та Індії. Це викликало підвищення цін на поставки до Китаю.
Покупці намагаються домовитись про зниження цін на нафту. Однак можливості для переговорів є обмеженими.
Листопадові угоди з продажу нафти укладено зі знижками майже $10 за барель. На початку грудня іранські продавці повідомили китайських покупців про скорочення знижок до $5-6 нижче за ціну на нафту марки Brent.
Наприкінці листопада країни ОПЕК+ дійшли згоди, за якою Саудівська Аравія продовжує добровільне скорочення експорту нафти на 1 млн б/д, росія збільшує скорочення до 500 тис. б/д, інші країни організації сукупно скорочують нафтоекспорт на 500 тис. б/с с. Угода діє до березня 2024 року.
Через скорочення експорту ОПЕК+ у США зростає видобуток сланцевої нафти.
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