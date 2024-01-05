У віці 84 років помер німецький мільярдер та засновник компанії з виробництва окулярів Fielmann Гюнтер Фільманн. Про це повідомила пресс-служба компанії.

Бізнесмен пішов з життя 3 січня у родинному колі.

Гюнтер Фільманн відкрив перший магазин окулярів у 1972 році. У 1994 році компанія Fielmann Group AG вийшла на фондову біржу.

У 2021 році капітал Гюнтера Фільманна оцінювався у $5,8 млрд. У 2019 році мільярдер вийшов зі складу ради директорів, керівництво компанією перейшло до його сина Марка Фільманна.

Гюнтер Фільманн