Помер німецький мільярдер Гюнтер Фільманн [ Редагувати ]
У віці 84 років помер німецький мільярдер та засновник компанії з виробництва окулярів Fielmann Гюнтер Фільманн. Про це повідомила пресс-служба компанії.
Бізнесмен пішов з життя 3 січня у родинному колі.
Гюнтер Фільманн відкрив перший магазин окулярів у 1972 році. У 1994 році компанія Fielmann Group AG вийшла на фондову біржу.
У 2021 році капітал Гюнтера Фільманна оцінювався у $5,8 млрд. У 2019 році мільярдер вийшов зі складу ради директорів, керівництво компанією перейшло до його сина Марка Фільманна.
Гюнтер Фільманн
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