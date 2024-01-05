У Південній Дакоті (США) розбився бомбардувальник ВПС США B-1B Lancer. Про це повідомила база ВПС США Елсворт.

Під час інциденту B-1B Lancer виконував тренувальну місію. Літак розбився під час посадки. На борту були чотири члени екіпажу, всі вони встигли катапультуватися.

Надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1 із змінною геометрією крила був прийнятий на озброєння у 1980-х. Загалом літаків було 100, зараз на озброєнні ВПС США залишається близько 60.

У 2017 році ці бомбардувальники були адаптовані до того, щоб нести до 24 протикорабельних ракет великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).

B-1B Lancer