Skynex, Marder та снаряди: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги (список) [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Про це у вечірньому відеозверненні 5 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зараз вже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія - калібр 155, - а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів.
Повний перелік наданого обладнагня та зброї опублікований на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримають:
- 1 зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього;
- ракети для систем ППО IRIS-T SLM;
- 2 радари TRML-4D до ЗРК IRIS-T (8);
- 30 систем для виявлення дронів (212);
- 9 080 155-мм снарядів (44 970);
- 10 бойових машин піхоти Marder 1A3 зі снарядами та запчастинами (90);
- Боєприпаси для танків Leopard 2A6;
- 305 гвинтівок МК 556;
- 750 тисяч патронів до стрілецької зброї (47,85 млн);
- 1 танк-мостоукладчик Beaver і запчастини до нього (14);
- 3 важкі тягачі 8x8 HX81 та один напівпричеп (90/90);
- 10 вантажівок Zetros (250);
- 2 танки для розмінування WiSENT 1 (16);
- 34 транспортних засоби - вантажні автомобілі, мікроавтобуси, позашляховики (358);
- 10 наземних радарів Ground Observer 12 (56);
- 3 350 шоломів М92 (31 350);
- 1 152 зимових маскувальних сіток (1162);
- 2000 зимових камуфляжних пончо.
Нагадаємо, в середині грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.
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