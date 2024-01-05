Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Про це у вечірньому відеозверненні 5 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз вже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія - калібр 155, - а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів.

Повний перелік наданого обладнагня та зброї опублікований на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримають:

1 зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього;

ракети для систем ППО IRIS-T SLM;

2 радари TRML-4D до ЗРК IRIS-T (8);

30 систем для виявлення дронів (212);

9 080 155-мм снарядів (44 970);

10 бойових машин піхоти Marder 1A3 зі снарядами та запчастинами (90);

Боєприпаси для танків Leopard 2A6;

305 гвинтівок МК 556;

750 тисяч патронів до стрілецької зброї (47,85 млн);

1 танк-мостоукладчик Beaver і запчастини до нього (14);

3 важкі тягачі 8x8 HX81 та один напівпричеп (90/90);

10 вантажівок Zetros (250);

2 танки для розмінування WiSENT 1 (16);

34 транспортних засоби - вантажні автомобілі, мікроавтобуси, позашляховики (358);

10 наземних радарів Ground Observer 12 (56);

3 350 шоломів М92 (31 350);

1 152 зимових маскувальних сіток (1162);

2000 зимових камуфляжних пончо.

Нагадаємо, в середині грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.