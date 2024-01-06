Збірна США вшосте виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею [ Редагувати ]
Хокеїсти збірної США перемогли команду Швеції у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (гравці до 20 років). Матч, який проходив у шведському Гетеборзі, завершився з рахунком 6:2 на користь американців.
Закинутими шайбами у складі переможців відзначилися Гейб Перро (17-а хвилина), Ісаак Ховард (30, 35), Байум Зеєв (42), Раян Леонард (57) та Рутгер Макгроарті (57). У шведів відзначилися Отто Стенберг (23) та Йонатан Леккерімякі (40).
У матчі за третє місце Чехія перемогла Фінляндію з рахунком 8:5. Збірна Чехії вдруге у новітній історії здобула бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу, раніше команді вдалося подібне у 2005 році.
Американські хокеїсти вшосте виграли молодіжний чемпіонат світу, раніше збірна США ставала переможцем змагань у 2004, 2010, 2013, 2017 та 2021 роках.
The boys are back in town!🇺🇸🥇 @usahockey #WorldJuniors #USASWE pic.twitter.com/RrO9X8Ki53— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2024
За кількістю перемог американці вийшли на третє місце, за цим показником вони випередили фінів, в активі яких п'ять чемпіонських титулів. Рекордсменом є збірна Канади (20 перемог), яка на турнірі поступилася чехам на стадії чвертьфіналу.
Швеція в 12-е стала срібною призеркою, вона вигравала чемпіонат двічі і вісім ставала бронзовою призеркою.
Нагадаємо, у травні Канада стала чемпіоном світу з хокею.
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