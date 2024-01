Хокеїсти збірної США перемогли команду Швеції у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею (гравці до 20 років). Матч, який проходив у шведському Гетеборзі, завершився з рахунком 6:2 на користь американців.

Закинутими шайбами у складі переможців відзначилися Гейб Перро (17-а хвилина), Ісаак Ховард (30, 35), Байум Зеєв (42), Раян Леонард (57) та Рутгер Макгроарті (57). У шведів відзначилися Отто Стенберг (23) та Йонатан Леккерімякі (40).

У матчі за третє місце Чехія перемогла Фінляндію з рахунком 8:5. Збірна Чехії вдруге у новітній історії здобула бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу, раніше команді вдалося подібне у 2005 році.

Американські хокеїсти вшосте виграли молодіжний чемпіонат світу, раніше збірна США ставала переможцем змагань у 2004, 2010, 2013, 2017 та 2021 роках.

The boys are back in town!🇺🇸🥇 @usahockey #WorldJuniors #USASWE pic.twitter.com/RrO9X8Ki53