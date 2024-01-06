Тайвань звинуватив Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова [ Редагувати ]
У міністерстві оборони Тайваню звинуватили Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова у зв'язку із запуском повітряних куль з метою шпигунства.
Міністерство оборони Тайваню в грудні та січні повідомляло про кілька випадків прольоту китайських повітряних куль над Тайванською протокою. Також в оборонному відомстві повідомили, що цього тижня кілька повітряних куль пролетіли над островом Тайвань поблизу великих авіабаз.
У заяві міністерства також йдеться, що повітряні кулі є серйозною загрозою безпеці міжнародної авіації, враховуючи траєкторії їхнього польоту.
"Повітряні кулі були частиною тактики Китаю в "сірій зоні" проти Тайваню у спробі використати когнітивну війну, щоб вплинути на моральний дух нашого народу", - йдеться у повідомленні міністерства.
Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою у лютому, коли Сполучені Штати збили китайську повітряну кулю.
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