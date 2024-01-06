Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про роботу ППО [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вночі атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищені", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники рухалися з південного напрямку через центральні регіони у напрямку Хмельницької області. Також у Хмельницькій ОВА повідомляли про вибухи та роботу ППО в регіоні.
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