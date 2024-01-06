Україна вперше за новим календарем святкує Водохреще [ Редагувати ]
Впродовж довгого часу 6 січня в Україні відзначали Святвечір напередодні Різдва Христового. Проте з 2024 року на цей день припадає зовсім інше свято – Водохреще. Такі зміни пов'язані з календарною реформою церкви.
Цього дня церква вшановує велику подію, коли тридцятирічний Ісус Христос прийняв хрещення. Обряд провів Іоан Предтечі (Хреститель) в річці Йордан.
За традицією, на Водохреща освячують воду. Християни вірять, що вода стає цілющою на свято, та здатна захистити від хвороб та нещасть. Після того, як священник освятить воду, її несуть додому – дають напитись рідним, кроплять домівку та зберігають весь рік.
Варто зазначити, цьогоріч киян закликали не пірнати у водойми на свято через потенційні загрози в умовах воєнного стану.
Заборону на купання запровадили на Запоріжжі. Поліція Львівщини також не радить проводити обряд у відкритих водоймах 6 січня.
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