Росії байдуже на людей, але не на гроші: Зеленський закликав передати Україні заморожені активи [ Редагувати ]
Російській федерації байдуже на людські життя, але не на власні гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті президента Володимира Зеленського.
Заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усе кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.
"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - додав Володимир Зеленський.
За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.
"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - додав президент.
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