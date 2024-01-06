Російській федерації байдуже на людські життя, але не на власні гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті президента Володимира Зеленського.

Заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усе кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.

"Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - додав Володимир Зеленський.

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - додав президент.