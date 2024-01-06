Ймовірно, сьогодні, 6 січня, міністр сільського господарства Чеслав Секерський планує підписати угоду з фермерами від організації "Ошукане село". Очікується, що це дозволить уникнути блокування прикордонного переходу "Медика — Шегині".

Згідно з інформацією від Rzeczpospolita, угода сприятиме "позитивній динаміці", що, ймовірно, дозволить автоперевізникам зняти блокаду прикордонних пунктів із Україною.

Секерський повідомив, що "Ошукане село" вимагає від уряду дотацій для кукурудзи, низькі відсоткові кредити ліквідності та зупинки підвищення ставки сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Фермери також хочуть розширити заборону на імпорт сировини, а також на м'які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, свіжі яйця та м'ясо птиці. Наразі уряд погодився з трьома вимогами, включаючи субсидії на кукурудзу, відсутність підвищення податків та доступні кредити.

У той же час Міністерство ще чекає на повідомлення Європейської комісії про виділення одного мільярда злотих (220 млн євро) на субсидії для кукурудзи. Також уряд має виділити ще 2,5 млрд злотих (550 млн євро) на кредитування.

Нагадаємо, починаючи з 09:00 4 січня, польські фермери відновили свою акцію протесту на кордоні, зокрема на пункті пропуску "Медика-Шегині".