Декілька членів комітету з питань оборони німецького Бундестагу висловились на користь надання Україні далекобійних ракет Taurus для атак на цілі на території росії.

Однак ця позиція раніше вважалася федеральним урядом неприйнятною, повідомляє видання Rheinische Post.

Щодо постачання ракет Taurus для Збройних сил України раніше висловилися речниця з питань оборони від партії "Зелені" Сара Нанні та експерт з зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.

Політики підкреслюють необхідність того, щоб Україна мала право використовувати ці далекобійні ракети для ураження російських установок, з яких окупанти запускають ракети.

Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки росія здійснює свої атаки, – наголошує Нанні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Про це у вечірньому відеозверненні 5 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.