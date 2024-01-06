Пан Олександр і пані Тамара мешкають у підвалі у Сіверську на вулиці Садовій.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог не полишає спроб взяти Куп'янськ, Авдіївку, Бахмут. Одна зі стратегічних цілей окупантів, за словами генерала Олександра Сирського, вийти на Часів Яр. І якщо противнику це вдасться, він відкриє собі шлях до Слов'янська та Краматорська. Тому наші військові з усіх сил тримають оборону і завдають загарбнику втрат.

І попри щоденні обстріли у прифронтових населених пунктах продовжують жити люди. В нелюдських умовах. Без світла, води, комунікацій, зв'язку. І все одно не хочуть виїжджати. Мій колега Ігор Левенок побував у місті Сіверськ - це на Бахмутському напрямку. Його матеріал далі.

Сіверськ. Фронтове місто, де майже не буває тихо. Скрізь зруйновані будинки, вирви та постійна канонада.

Фактично кожна будівля потрощена. Лінія фронту пролягає поруч. У Сіверську немає вуличних боїв, але окупанти б'ють з артилерії. Посеред руїн побита і простріляна лікарня. Невеличкий острівець порятунку, який тут попри шалені обстріли й досі працює.

Сергій, працівник лікарні:

"Гради", ракети, КАБи, летять дрони. І уже б'ють і по машинах, і по людях, і по воєнних.

Результат таких ударів можна побачити, неподалік від лікарні. Стихійний цвинтар. Цьогоріч навесні тут було десять могил. Усі мирні жителі Сіверська. Зараз їх утричі більше…

До війни у місті мешкало понад 10 тисяч осіб, нині лишилося не більше тисячі. Люди виживають у підвалах. Далеко від сховищ намагаються не відходити.

- Заходьте, ось бачите, бахнуло, а я тільки почав ремонтувати, хотів обтягнути на зиму, а воно ж бачите що? Три дні назад там, а потом ось тут, біля дерева. - Так, бачимо, бачимо…

Пан Олександр запрошує до своєї підземної оселі. Каже, на вулиці краще не стовбичити. Прилітає раптово і часто.

На порозі нас зустрічає господиня. Пані Тамара… Внаслідок осколкового поранення одну ногу жінці ампутували…

Газова гангрена. Спасибі воєнним нашим. Вони приїхали. Забрали мене в покривало і потягнули. Лікар сказав: ще б два-три дні й уже не могли б врятувати.

Проходьте сюди. А у вас нема фонарика? - Є, я зараз підсвічу. - Оце ж бахнуло і мені побило трубу на тій стороні. Все, нікуди мені трубу виводить, то я вивів її сюди. Гляньте. Вивів сюди. Тут холодильник у нас і продукти. А це в мене котельня, як кажуть. Бачите, ось це. Оце тут жінчине ліжко. Тут її перемотуємо то те, то се… А що робити. В нас син в Новомосковськ переїхав, Дніпропетровська область, ми дзвонимо туди, а там з інвалідом не беруть на квартиру…

Насуваються морози. Подружжя каже від обстрілів сховатися легше, а от холод якось треба пережити. Дров обмаль. Тільки те, що підвезли волонтери.

Пан Олександр і пані Тамара мешкають у підвалі у Сіверську на вулиці Садовій. Вони немічні, та водночас я не бачив досі сильніших людей.

Я не звик, все життя я сам на себе, я без батьків виріс. Привезуть, ладно, а не привезуть, то…

Навіть за таких умов мешканці Сіверська кажуть: різдвяні святки відзначатимуть попри все.

- Дай Боже нам миру! Миру, годі вже… - Коли скажіть, коли це все кінчиться? Ви теж не знаєте?

Цього ми не знаємо, але, знаємо напевно, що тут у Сіверську, на українській землі життя триватиме.