У Сіверську триває життя попри обстріли та нелюдські умови [ Редагувати ]
Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог не полишає спроб взяти Куп'янськ, Авдіївку, Бахмут. Одна зі стратегічних цілей окупантів, за словами генерала Олександра Сирського, вийти на Часів Яр. І якщо противнику це вдасться, він відкриє собі шлях до Слов'янська та Краматорська. Тому наші військові з усіх сил тримають оборону і завдають загарбнику втрат.
І попри щоденні обстріли у прифронтових населених пунктах продовжують жити люди. В нелюдських умовах. Без світла, води, комунікацій, зв'язку. І все одно не хочуть виїжджати. Мій колега Ігор Левенок побував у місті Сіверськ - це на Бахмутському напрямку. Його матеріал далі.
Сіверськ. Фронтове місто, де майже не буває тихо. Скрізь зруйновані будинки, вирви та постійна канонада.
Фактично кожна будівля потрощена. Лінія фронту пролягає поруч. У Сіверську немає вуличних боїв, але окупанти б'ють з артилерії. Посеред руїн побита і простріляна лікарня. Невеличкий острівець порятунку, який тут попри шалені обстріли й досі працює.
Сергій, працівник лікарні:
"Гради", ракети, КАБи, летять дрони. І уже б'ють і по машинах, і по людях, і по воєнних.
Результат таких ударів можна побачити, неподалік від лікарні. Стихійний цвинтар. Цьогоріч навесні тут було десять могил. Усі мирні жителі Сіверська. Зараз їх утричі більше…
До війни у місті мешкало понад 10 тисяч осіб, нині лишилося не більше тисячі. Люди виживають у підвалах. Далеко від сховищ намагаються не відходити.
- Заходьте, ось бачите, бахнуло, а я тільки почав ремонтувати, хотів обтягнути на зиму, а воно ж бачите що? Три дні назад там, а потом ось тут, біля дерева. - Так, бачимо, бачимо…
Пан Олександр запрошує до своєї підземної оселі. Каже, на вулиці краще не стовбичити. Прилітає раптово і часто.
На порозі нас зустрічає господиня. Пані Тамара… Внаслідок осколкового поранення одну ногу жінці ампутували…
Газова гангрена. Спасибі воєнним нашим. Вони приїхали. Забрали мене в покривало і потягнули. Лікар сказав: ще б два-три дні й уже не могли б врятувати.
Проходьте сюди. А у вас нема фонарика? - Є, я зараз підсвічу. - Оце ж бахнуло і мені побило трубу на тій стороні. Все, нікуди мені трубу виводить, то я вивів її сюди. Гляньте. Вивів сюди. Тут холодильник у нас і продукти. А це в мене котельня, як кажуть. Бачите, ось це. Оце тут жінчине ліжко. Тут її перемотуємо то те, то се… А що робити. В нас син в Новомосковськ переїхав, Дніпропетровська область, ми дзвонимо туди, а там з інвалідом не беруть на квартиру…
Насуваються морози. Подружжя каже від обстрілів сховатися легше, а от холод якось треба пережити. Дров обмаль. Тільки те, що підвезли волонтери.
Пан Олександр і пані Тамара мешкають у підвалі у Сіверську на вулиці Садовій. Вони немічні, та водночас я не бачив досі сильніших людей.
Я не звик, все життя я сам на себе, я без батьків виріс. Привезуть, ладно, а не привезуть, то…
Навіть за таких умов мешканці Сіверська кажуть: різдвяні святки відзначатимуть попри все.
- Дай Боже нам миру! Миру, годі вже… - Коли скажіть, коли це все кінчиться? Ви теж не знаєте?
Цього ми не знаємо, але, знаємо напевно, що тут у Сіверську, на українській землі життя триватиме.
Крім холодцю! А так усе буде: і картопелька, і оселедчик. Холодця не буде, бо його п'ять годин варити, це довго, а так усе буде.
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