Україна святкує новим стилем Водохреще 6 січня. В цей день священники освячують воду, яку віряни приносять додому, обливають свої оселі і зберігають цілий рік для використання у різних християнських обрядах.

Про те, що не можна робити із йорданською водою, повідомив священник Тихон Сергій Кульбака у Facebook.

Освячена вода на Водохреще, також відома як Йордана, має назву Агіасма. Зберігати освячену воду рекомендується біля ікон, і вживати її "по ложечці", найкраще натщесерце, а при хворобах - частіше. Не рекомендується давати пити комусь із пляшки, а замість цього наливати у чашку.

Освячена вода може зберігатися до наступного Водохреща, і за цей період вона не псується. Священник пояснює, що це не через "іони срібла з хреста" (оскільки у більшості храмів срібних хрестів немає), а через освячення дією Святого Духа та молитвою з благословенням.

Щодо обмежень з використання освяченої води, не рекомендується наливати її "від себе", "через руку", чи через лійку. Також не слід обливати себе святою водою у ванній для одужання, але вживати її для запивання ліків - це дозволено. Заборонено передавати йорданську воду чаклункам, "цілителям", екстрасенсам та відьмам для "корекції", оскільки це може розглядатися як заперечення існування Бога і осквернення води. Також не рекомендується ворожити чи застосовувати для народних обрядів.

Ударне використання йорданської води на домашніх тваринах, таких як коти, собаки, папуги і акваріумні рибки, не рекомендується, оскільки вони можуть відчути стрес. Купання в ополонці на Водохреще є необов'язковим і не приносить очищення від гріхів або надання святості.

Нагадаємо, впродовж довгого часу 6 січня в Україні відзначали Святвечір напередодні Різдва Христового. Проте з 2024 року на цей день припадає зовсім інше свято – Водохреще. Такі зміни пов'язані з календарною реформою церкви.