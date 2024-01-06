Наскільки реальні загрози повторного наступу росії на Чернігівську розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Мети у постійних обстрілів прикордоння Сумщини і Чернігівщини немає. Тільки терор і морально-психологічний тиск на населення, а також вогнева підтримка диверсійного діяльності у прикордонній смузі. На півночі - одна з найпотужніших укріплокацій. Це північний плацдарм, який має декілька ліній оборони, а також рубежів", - сказав Коваленко.

У своєму нещодавньому інтервʼю голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус вкотре наголосив, що росіянам достатньо від тижня до трьох, щоб сформувати ударний кулак для повторного наступу на Чернігівську область. Коваленко поділився своїми думками.

"А він взагалі військовий? Політичні заяви і військові заяви відрізняються. За 2-3 тижні неможливо сформувати угруповання, яке б могло захопити область або місто. Що відбувається біля Авдіївки? Наступальні дії, які почались інтенсивно з 10 жовтня. Зараз в наступі на Авдіївку приймають участь угрупування 45 тисяч особового складу російських окупантів. Це не місто-мільйонник, а маленьке містечко.

Ймовірний повторний наступ на Харківщину:

"Загроза з боку окупантів буде зберігатися весь час, допоки буде тривати війна. Загально по кордону із Сумською, Харківською, Чернігівською областями постійно є загроза диверсійної діяльності з боку агресора, але це не повноцінне ударне угруповання, яке може окупувати райони та області. The Telegraph хайпує, вони не проводять якийсь внутрішній аналіз", - підкреслив експерт.