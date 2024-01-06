На Кіровоградщині дали життя двом довгобудам, які простояли привидами майже 40 років. Будинки добудували, і перші квартири там отримали родини пільговиків. Олена Бринза побувала на входинах.

Родини пільговиків з Долинської святкують входини. Ключі від квартир отримали шістдесят сімей. В тому числі - родини загиблих захисників.

Ірина Сіденко, жителька Долинської:

Задоволені, раді, що нарешті отримали, дочекались.

Людмила Лаврівська, жителька Долинської:

Ми отримали квартиру, ми дуже довго з чоловіком, мабуть, мріяли мати квартиру для наших діток, але, на жаль, ми її тримали без нього. Він загинув під Бахмутом, він наш Герой, він наш Янгол.

Цей квартал із семи багатоповерхівок будувався для працівників Криворізького гірничо-збагачувального комбінату ще у вісімдесяті. Однак підприємство тоді так і не запрацювало, а будинки майже сорок років стояли пусткою.

Щоб дати життя цим недобудовам, знадобилися роки. Спочатку міська влада забрала багатоповерхівки на свій баланс. Далі виділили з місцевого бюджету на добудову дванадцять мільйонів гривень. Долучився і приватний бізнес. Роботи тривали понад пів року.

Євген Звіздовський, міський голова Долинської:

Сьогодні у мене видана 150 квартира за три роки роботи, суто по черзі, якщо людина ставала у чергу в 14-ому році, то вона першою, і отак всі, хто наставав, а родини загиблих в міру надходження заявок.

У будинках перекрили дах, замінили вікна та двері, встановили ліфти та провели усі комунальні мережі.

Карина Кохно, жителька Долинської:

Чесно, я б положила отак матрац і лежала, бо це наше, я ж кажу, це такі емоції просто. У нас стільки планів, цей просто такий подарунок на Новий рік.

Нині у Долинській у черзі на квартири ще з пів тисячі родин. Для них планують відновити й інші будинки у цьому кварталі.