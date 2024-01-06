Понад 7 сотень українських дітей осиротіли чи залишились без батьківського піклування через війну. Такі останні дані інформаційно-аналітичної системи "Діти". І до Всесвітнього дня сиріт війни - моя колега Ярина Марків підготувала матеріал про нелегку долю української малечі. Далі.

Ми стояли на вокзалі, чекали потяг, поки нас відвезе в Хмельницький. І через хвилин 10 пролунав вибух, все почало колошматить, м'ясорубка була.

Вся Україна пам'ятає той день. Він став одним з найстрашніших для Анастасії та її меншої сестри Софії. Обіцяний зелений коридор. Краматорський вокзал. Вони з сім'єю хотіли втекти з обстрілюваного росією донецького Іванопілля. 8 квітня 2022 року. Кривавий ракетний удар...

Анастасія Кощій, студентка:

Під час цього інциденту померла моя мама та брат моєї тітки. Вона стояла найближче до колії...

Мама закрила донечок собою й врятувала їм життя.

Анастасія Кощій, студентка:

А хто не сумує за мамою... Смілива, завжди допомагала, завжди була поряд. Для мене вона була найкращою мамою світі.

Батько покинув сім'ю, коли діти ще були малими. Від доньок - відмовився. Анастасія каже, все через її захворювання - астму. Не хотів ростити хвору дитину. Тому де-факто наразі вона з сестрою - сироти. Опіку над дівчатками взяла бабуся. Родина таки перебралась на Хмельниччину - зараз мешкає в селі Летава. Також до повноліття зобов`язалися підтримувати родину благодійники.

Анастасія Кощій, студентка:

Морально не дуже, мені більше хочеться додому, де я жила раніше, фізично тут більш безпечно. Я допомагаю військовим, плету сітки, збираю їм бокси.

Й навчається на ландшафтного дизайнера:

Я взагалі хотіла бути дизайнером змалку. А коли почалося вторгнення щось захотілось більшого, щоб допомагати людям, знаходити домівки або відбудовувати їх, щоб було де жити людям.

Тисячі родин зруйнувала росія. Сотні українських дітей залишилися без батьківського піклування чи осиротіли. Близько 20 тисяч українських дітей загарбники просто викрали.

Олексій Наумук, заступник начальника Служби у справах дітей та сім'ї КМДА:

Якщо говорити про кількість дітей-сиріт. Буквально вчора в нас була нарада з міністерством. То була озвучена цифра за минулий рік - 63 248 дітей-сиріт. Дітей позбавлених батьківського піклування, якщо з попереднім роком порівняти, було 59 900. Були роки - 5-10 років тому - у нас доходила цифра до 100 000. Тому цифра набагато в нас зменшилася. Якщо говорити по місту Київ, у нас на обліку перебуває десь 2300 дітей.

Процес усиновлення всередині країни триває. Зокрема, в столиці торік було усиновлено близько сімдесяти дітей. Ще двісті усиновлювачів стоять на черзі. Та більшість із них чекають саме на маленьких діток, кажуть у КМДА. Та додають: особливо важко влаштувати в сім'ї дітей з інвалідністю, тож зараз у Києві працюють над створенням малих групових будинків для такої малечі.

Водночас благодійники дбають про психологічну підтримку та допомогу всіх українських дітей в цей складний час.

Дмитро Вакуленко, дитячий психолог, керівник дитячого корекційного напрямку БО "Mental help 365":

В цілому основний наш блок роботи полягає в тому щоб дітей протестувати, проконсультувати батьків і надати ту чи іншу корекційну роботу цим дітям. І це все відбувається на безоплатній основі шляхом коштів донорів, зокрема ЮНІСЕФ, наприклад. І вже за цей час, за півтора року, майже за 2 роки, ми провели понад 20 000 сесій, працюємо в більш ніж 5 містах України.

Це робота з дітьми з особливими освітніми потребами, а також із тривожністю, депресією, страхом. То як допомогти їм пережити втрату батьків і близьких, пропрацювати прожитий стрес та адаптуватись до нового життя? Ділиться рекомендаціями дитячий психолог Дмитро Вакуленко.

Дмитро Вакуленко, дитячий психолог, керівник дитячого корекційного напрямку БО "Mental Help 365":