Хмельниччина сьогодні знову перебуває під атакою. В області сили ППО знешкодили один "Шахед" під час повітряної тривоги. Детальніше про ситуацію в регіоні розповів Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"З вчорашнього по сьогоднішній ранок було чотири атаки, чотири ударних БПЛА знаходились у повітряному просторі області. Вчора зранку їх було три, їх знешкодили Сили протиповітряної оборони. Шкоди вони не нанесли, постраждалих і потерпілих немає. Уламки дрона впали на подвірʼя одного з дачних масивів. Загалом оперативна ситуація наразі спокійна. Останнім часом ворог щоночі інтенсивно атакує Хмельниччину, проте Сили ППО бережуть небо над Хмельниччиною", - сказав Тюрін.

Також він прокоментував загрозу для критичної інфраструктури.

"Загроза завжди присутня, адже ворог прагне знову занурити країну у пітьму, зробити блекаут. Місцева влада потурбувалась про те, щоб забезпечити фізичний інженерний захист", - відповів заступник начальника ХОВА.