Ворог регулярно атакує Хмельниччину: яка оперативна ситуація в області [ Редагувати ]
Хмельниччина сьогодні знову перебуває під атакою. В області сили ППО знешкодили один "Шахед" під час повітряної тривоги. Детальніше про ситуацію в регіоні розповів Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"З вчорашнього по сьогоднішній ранок було чотири атаки, чотири ударних БПЛА знаходились у повітряному просторі області. Вчора зранку їх було три, їх знешкодили Сили протиповітряної оборони. Шкоди вони не нанесли, постраждалих і потерпілих немає. Уламки дрона впали на подвірʼя одного з дачних масивів. Загалом оперативна ситуація наразі спокійна. Останнім часом ворог щоночі інтенсивно атакує Хмельниччину, проте Сили ППО бережуть небо над Хмельниччиною", - сказав Тюрін.
Також він прокоментував загрозу для критичної інфраструктури.
"Загроза завжди присутня, адже ворог прагне знову занурити країну у пітьму, зробити блекаут. Місцева влада потурбувалась про те, щоб забезпечити фізичний інженерний захист", - відповів заступник начальника ХОВА.
по темі
Наскільки реальні загрози повторного наступу росії на Чернігівську розповів Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" у ефірі телемарафону "Єдині новини"
Прикриваючись бавовною в Бєлгороді, росЗМІ намагалися довести власним глядачам і міжнародній спільноті, що масовані ракетні атаки на Україну - виправдані. А всі цілі - це воєнні обʼєкти.
На Хмельниччині рятують життя 17-річної студентки Острозької академії. Дівчина у новорічну ніч отримала важкі поранення у Старокостянтинові. Про стан пораненої - дізнавалася Марічка Золота.
Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька зібрала відповіді на ці питання.
Перший день Нового Року оголосили днем жалоби. Роман Барашев розповість, як Київ оговтується від смертоносного удару ворога.