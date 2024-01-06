Одним із найважчих завдань на цій ротації у Снігурівці, зізнаються сапери, була евакуація цивільних з балки, яку росіяни щедро замінували.

Розмінування територій триває на Миколаївщині. Там працюють більше півтисячі спеціалістів. Окрім місцевих фахівців, залучені сапери з різних куточків України. Як пройшла ротація піротехніків Київщини на території деокупованої Снігурівки - розкаже Марина Михайловська.

Сапери позначають територію, на якій будуть працювати. Тікаючи більше року тому зі Снігурівщини, окупанти мінували все, що бачили.

Олександр Рачок - начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України в Київській області:

Заміновано дуже щільно, починаючи з протитанкових мін і закінчуючи протипіхотними. Міни різних типів. Ця місцевість найбільш небезпечна, тому що тут найбільша кількість російських військ була, і вони себе загороджували.

Олександр із колегами приїхали допомагати Миколаївським саперам з Київщини. Тут на ротації пробули більше місяця. Раніше працювали на прифронтовій Харківщині.

Ярослав Скасков - водій-сапер:

Найважче з протипіхотними мінами. Вони всі під землею, їх важко находити. Замінували на тих територіях, де багато осколків, інших металевих предметів.

Темпи робіт з розмінування взимку зазвичай сповільнюються.

Ярослав Скасков - водій-сапер:

Погодні умови. Якщо промерзає ґрунт, нам забороняється працювати. І короткий світовий день.

Одним із найважчих завдань на цій ротації у Снігурівці, зізнаються сапери, була евакуація цивільних з балки, яку росіяни щедро замінували.

Олександр Рачок - начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України в Київській області:

Вперше ми працювали в таку пору, коли вже сутеніло. Вперше ми виконували завдання, коли ти розумієш, що там є, але боїшся, бо ти його не зовсім гарно бачиш.

Поки хлопці працюють, поруч чергує медикиня. Віолетта - єдина дівчина в команді. Каже, працює не лише під час розмінування. Часто її допомоги потребують і місцеві жителі.

Віолетта Прядко - фельдшерка піротехнічної частини:

Медик повинен виїжджати на кожен виїзд саперів для надання допомоги. Наша машина стоїть на безпечній відстані. Вона укомплектована, повинна бути завжди напоготові.

Роботи вистачає не лише у прифронтових областях. Сапери ДСНС вчилися з перших днів війни просто під час оперативних викликів. Обмінювалися досвідом та допомагали один одному.

Микола Полєжаєв - заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування:

До повномасштабного вторгнення з великою кількістю боєприпасів нам не доводилося працювати. За час війни сапери Миколаївщини й всієї України здобули значний досвід і вивчили ці боєприпаси.

Фахівці з розмінування працюють на Миколаївщині щодня. В області засмічено вибуховими предметами більше як 750 тисяч гектарів. При цьому частина регіону і досі окупована. Тож, коли розчищення української землі - завершиться, точно сказати неможливо.