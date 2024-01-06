Окупанти вдарили по житловій забудові на Донеччині [ Редагувати ]
6 січня вдень російські окупанти здійснили авіаудар по Донецькій області, при цьому одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Одна людина загинула внаслідок авіаудару по Північному Торецької громади. Зранку росіяни здійснили по селищу два авіаудари, поцілили в житлову забудову, - повідомив Філашкін.
Наразі на місці працюють поліція і парамедики.
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
по темі
Російські війська у суботу, 22 грудня, атакували теплоелектростанцію в прифронтовому районі. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ять працівників компанії
Хмельниччина сьогодні знову перебуває під атакою. В області сили ППО знешкодили один "Шахед" під час повітряної тривоги
5 січня в Південній Кореї було видано наказ щодо негайної евакуації цивільного населення до укриттів на західному прикордонному острові Йонпьон
У ніч на 5 січня російські війська здійснили атаку на село Високе на Херсонщині за допомогою трьох дронів-камікадзе типу Shahed
На територію України окупанти випустили кілька груп "Шахедів"