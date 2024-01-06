Команда волонтерів із Дніпра з перших днів війни займається евакуацією жителів з тимчасово окупованих територій. Зараз єдиний "зелений коридор" працює на Сумщині - і то він регулярно під обстрілами. Тож вивозити людей на підконтрольну територію України - великий ризик.

Наша Олена Мендалюк поспілкувалася з евакуаційником Романом. Наскільки складно зараз вирватися українцям з окупації? Далі.

Обнимайте мене… Обнимайте, все хорошо…

Коротке відео - це фрагмент повернення українців з тимчасово окупованої території.

Роман Жиленков - евакуаційник БФ "СХІД - SOS":

На Різдво я повернув чимало земляків з міста Рубіжне.

Роман з Луганщини. На початку великої війни виїхав до Дніпра і почав займатися евакуацією людей з прифронтових та деокупованих територій.

Деокупований Борислав. Херсонська область. Жіночка пішла за дитинкою маленькою, а позаду мене Дніпро, і за Дніпром вже росіянські позиції.

Вже пів року, як разом із командою, вивозить людей з тимчасово окупованих територій, починаючи з Миколаївщини й до Луганщини.

Роман Жиленков - евакуаційник БФ "СХІД - SOS":

Наш фонд сприяє поверненню наших громадян з тимчасово окупованих територій. Це Сумська область. Разом з іншими фондами ми займаємось обслуговуванням гуманітарного коридору, який було створено для наших громадян. Трапляються обстріли. Вся 5-кілометрова зона Сумської області потерпає від постійних обстрілів, це артилерія, це САУ.

Сам процес евакуації - шлях, переговори, кількість людей - під грифом секретно, бо каже Роман - це передусім безпека українців. Нині, на Сумщині - єдиний "зелений коридор", яким люди можуть вибратися з окупації. Але росіяни перешкоджають цьому й обстрілами, і байками.

Роман Жиленков - евакуаційник БФ "СХІД - SOS":

Кажуть, якщо ви будете користуватися послугами волонтерів, ви більше не повернетеся додому, не виїдете в Європу. Люди дуже втомлені, багато з них дезінформовані, налякані, деяким з них навіть немає куди їхати в Україні. Тому ми там. Ми зустрічаємо, допомагаємо, як можемо.

За весь час війни Роман із командою врятував близько 80 тисяч людей, з них 10 тисяч - маломобільні. Сьогодні волонтери живуть без вихідних та без свят, бо кажуть, на них чекають люди, і вони готові зірватися в дорогу будь-якої миті.

Роман Жиленков - евакуаційник БФ "СХІД - SOS":

Безпекова ситуація погіршується, особливо для тих, хто мешкає близько біля лінії фронту, по-друге, як я вже казав, це примусова паспортизація, це обмеження прав, якщо людина не бажає отримувати паспорт - ні медичної допомоги, ні .. Вони навіть бояться їздити між містами, селами, тому що кажуть на блокпостах розривають українські паспорти. Рвуть.

Попри перешкоди армії країни-агресорки та небезпеку - волонтери знаходять шляхи евакуації, домовляються і рятують українців. І кажуть, головне - люди мають знати, що тут у безпеці їх чекають, і вони не залишатимуться на одинці зі своїми проблемами. Кожному, хто потребуватиме, знайдуть прихисток. І цю місію нестимуть до Перемоги.