Словник "Мислово", який вивчає сучасну українську мову та сленг, визначив "мобілізацію" як слово 2023 року.

Про це повідомили на веб-сайті проекту.

Укладачі словника пояснили, що термін був активно обговорюваний протягом усього року, але особливий інтерес виявили в грудні, коли уряд представив в парламенті важливий законопроєкт щодо мобілізації.

Автори "Мислова" пояснили, що "мобілізація" перемогла в конкурсі інших кандидатів, таких як "контрнаступ". Інші слова, які входили в номінацію на слово року, також мали військовий контекст.

Укладачі словника виділили, зокрема, такі:

"ухилянт" – чоловік, який ухиляється від мобілізації; також політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;

"яйця по 17 гривень" – символ корупції у Міноборони України;

"блокада/деблокада" – пов'язане з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;

"позиційна війна" – цей термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;

"дрон" – через різке збільшення використання дронів, зокрема FPV, що мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій у цьому році.

Єдиним словом із загальносвітовим звучанням в цьому списку стало "ШІ" (штучний інтелект), навіть якщо його присутність пов'язана з інтеграцією ШІ у військові системи, підкреслили автори.

Словник "Мислово", створений у 2012 році для фіксації новітньої лексики, сленгу та інших виразів сучасної української мови, доповнюється новими словами, які вводять користувачі – представники різних шарів українського суспільства. Це вже одинадцяте визначення слова року для "Мислова", критерієм вибору є популярність і соціальна важливість. У 2022 році фразою року було обрано "русский военный корабль, иди на х*й".

Нагадаємо, у штаті Мічиган, США, на Різдво померла найстаріша курка в світі на прізвисько Арахіс. Вона покинула цей світ у 21-річному віці.