В Україні визначили слово 2023 року [ Редагувати ]
Словник "Мислово", який вивчає сучасну українську мову та сленг, визначив "мобілізацію" як слово 2023 року.
Про це повідомили на веб-сайті проекту.
Укладачі словника пояснили, що термін був активно обговорюваний протягом усього року, але особливий інтерес виявили в грудні, коли уряд представив в парламенті важливий законопроєкт щодо мобілізації.
Автори "Мислова" пояснили, що "мобілізація" перемогла в конкурсі інших кандидатів, таких як "контрнаступ". Інші слова, які входили в номінацію на слово року, також мали військовий контекст.
Укладачі словника виділили, зокрема, такі:
- "ухилянт" – чоловік, який ухиляється від мобілізації; також політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;
- "яйця по 17 гривень" – символ корупції у Міноборони України;
- "блокада/деблокада" – пов'язане з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;
- "позиційна війна" – цей термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;
- "дрон" – через різке збільшення використання дронів, зокрема FPV, що мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій у цьому році.
Єдиним словом із загальносвітовим звучанням в цьому списку стало "ШІ" (штучний інтелект), навіть якщо його присутність пов'язана з інтеграцією ШІ у військові системи, підкреслили автори.
Словник "Мислово", створений у 2012 році для фіксації новітньої лексики, сленгу та інших виразів сучасної української мови, доповнюється новими словами, які вводять користувачі – представники різних шарів українського суспільства. Це вже одинадцяте визначення слова року для "Мислова", критерієм вибору є популярність і соціальна важливість. У 2022 році фразою року було обрано "русский военный корабль, иди на х*й".
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