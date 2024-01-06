Попри усе, що бачив на фронті, Назар не втратив щирої усмішки та не розгубив мрій.

У вісімнадцять Назар Чувальський з Вінниччини став на захист України. І вже два роки нищить окупантів у складі 54-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. За цей час солдат воював на Луганському та Донецькому напрямках. Мав кілька поранень. А нещодавно за відвагу отримав одразу дві надважливі нагороди. Орден "За мужність" III ступеня та почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". Історія воїна - далі.

Назару лише 20, та він бачив стільки горя, смертей і звитяги, що вистачить на кілька життів. Хлопець воює у складі 54-ої окремої механізованої бригади.

У мирному житті він навчався у коледжі культури та професійно грав у футбол.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Вчився на декоративно-прикладному мистецтві. До війни мрія була у мене пов'язана із футболом.

Відкласти мрії й плани змусило повномасштабне вторгнення росіян.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Я проснувся о шостій ранку від телефонного дзвінка, що почалася війна. Спочатку ми просто строїли блокпости. На той момент я знаходився у місті Запоріжжя. Коли почалося насильство, коли почали вбивати людей просто так - треба було захищати свою сім'ю. Якщо не я піду, то хто піде?

Тоді 18-річний Назар і пішов до військкомату.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Спочатку вони були не дуже зі мною згодні, щоб мене взяти… Вони тоді цілий консиліум зібрали, щоб мене взяти туди…

У війську хлопець отримав позивний "Малий". Він боронив Україну під Лисичанськом та на Донецькому напрямку.

Нині воїн у складі штурмової групи. Ворога доводилося бачити на відстані витягнутої руки.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Штурми - це дуже тяжко… Що морально, що фізично… Штурм - це завжди ближній бій, тому що коли заходишза лінію фронту - зрозуміло, що вони будуть якось намагатися себе захищати. Були й "вагнера", були й чеченці, "ахматовці"… Завжди по-різному. Російський десант…

Рашисти міцно вгризлися в українські землі. Мають достатньо боєприпасів та людського ресурсу, аби не шкодувати їх у боях.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Озброєння в них набагато більше. Вони вже більше користуються fpv-дронами, звичайними дронами. Скиди, гранати. У них це все є. І за цей час вони вже навчилися.

Кілька разів хлопець опинявся за крок від смерті. На війні втратив найкращого друга Микиту.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Від учєбки були разом. Ми пішли на штурм. І тоді він загинув. Ми тоді сиділи разом в окопі. Мене ранило. Він мене перемотав і сказав: йди друже, вертайся, тобі треба уходить звідси… Я звідти вийшов, і буквально за пів години у той окоп прилетіла міна…

Цей біль, зізнається Назар - не минає і досі …. А нещодавно став хрещеним батьком для донечки побратима...

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Він мені казав, що як буде хлопчик, буде Назар, а потім якось мені написав, сказав: хлопчика не буде, вибач, Назара не буде. Дівчинка родилася. Буквально за днів 10. Він помер, і через 10 днів родилася дівчинка.

Нині Назар на реабілітації на Вінниччині. Після чергового поранення. За відвагу молодого бійця нагородили орденом "За мужність" III ступеня та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест".

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ:

Давня нагорода. Таке було, що ми тоді взяли в полон шістьох окупантів, і тоді довели їх. Штурм у нас вдався дуже добре.

Попри усе, що бачив на фронті, Назар не втратив щирої усмішки та не розгубив мрій.

Назар Чувальський, солдат 54 ОМБр ЗСУ: