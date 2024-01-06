Нещодавно у Мелітополі та Семенівці лунали вибухи. Іван Федоров, міський голова Мелітополя розповів, які наслідки для окупантів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Днями були надпотужні вибухи на півдні нашої держави, особливо у Мелітополі та селищі Семенівка. У Мелітополі вибухало у нижній частині міста, де ворог захопив декілька промислових підприємств. На їхній базі вони розмістили свої штаби, також там ворог розмістив і свої склади боєприпасів, які саме і були знищені декілька днів тому.

Що стосується селища Семенівка, на її території зараз знаходиться одна з військових баз, де також вибухало два дні тому. На жаль, наші мешканці повідомляють про активізацію ворожої авіації. Це лякає наших мешканців, адже такої кількості раніше ніколи не було", - повідомив Федоров.