У Мелітополі продовжує квітнути "бавовна": Федоров розповів де і коли вибухало у росіян [ Редагувати ]
Нещодавно у Мелітополі та Семенівці лунали вибухи. Іван Федоров, міський голова Мелітополя розповів, які наслідки для окупантів в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Днями були надпотужні вибухи на півдні нашої держави, особливо у Мелітополі та селищі Семенівка. У Мелітополі вибухало у нижній частині міста, де ворог захопив декілька промислових підприємств. На їхній базі вони розмістили свої штаби, також там ворог розмістив і свої склади боєприпасів, які саме і були знищені декілька днів тому.
Що стосується селища Семенівка, на її території зараз знаходиться одна з військових баз, де також вибухало два дні тому. На жаль, наші мешканці повідомляють про активізацію ворожої авіації. Це лякає наших мешканців, адже такої кількості раніше ніколи не було", - повідомив Федоров.
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